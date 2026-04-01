01 апреля, 11:21

Эпидемиолог Хатчетт назвал риск новой пандемии более высоким по сравнению с 2019 годом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В настоящий момент риск возникновения новой пандемии оценивается как более высокий по сравнению с 2019 годом, когда началось активное распространение COVID-19. Таким мнением в беседе с газетой El Pais поделился исполнительный директор Коалиции по инновациям в области готовности к эпидемиям Ричард Хатчетт.

Эпидемиолог подчеркнул, что после пандемии COVID-19 необходимо переосмыслить характер угроз, связанных с инфекционными заболеваниями.

Специалист также обратил внимание, что в период пандемии велись активные дискуссии относительно происхождения вируса SARS-CoV-2: обсуждалось, возник ли он естественным путем, был ли создан в лаборатории или же оказался случайно выпущен из нее. Этот спорный вопрос, по словам Хатчетта, так и не получил разрешения, и лично он не уверен, что ответ на него когда-либо будет найден.

По мнению эпидемиолога, необходимо быть готовыми как к заболеваниям природного происхождения, так и к возможным авариям или утечкам на фоне увеличения числа лабораторий с высоким уровнем биологической защиты по всему миру.

Кроме того, он предупредил, что искусственный интеллект и инструменты биоинженерии потенциально могут быть использованы во вред, в частности, для создания новых угроз здоровью человека.

Ранее сообщалось о стабильной эпидемиологической ситуации по COVID во всех российских регионах. Низкие показатели заболеваемости связаны с вакцинацией и формированием высокого уровня популяционного иммунитета у граждан. При заражении болезнь в большинстве случаев проходит в легкой форме.

