19 мая, 15:34

Политика

Рябков заявил о росте риска "лобовой сшибки" НАТО и России

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил о возрастающих стратегических рисках "лобовой сшибки" НАТО и России, последствия которой могут быть катастрофическими. Об этом он высказался в интервью ТАСС.

Дипломат обратил внимание, что европейские столицы активно распространяют информацию о "надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности" с РФ. Это в том числе приводит к росту напряженности и провокационным действиям в ядерной сфере.

Вместе с тем Рябков выразил обеспокоенность планами Финляндии по разрешению ввоза ядерного оружия и намерениями Франции и Польши провести военные учения над Балтикой с отработкой ядерных ударов по российским целям. Он напомнил, что Россия уже не раз заявляла свой категорический протест таким действиям со стороны европейских стран.

"Данные шаги сопровождаются враждебной антироссийской риторикой и являются элементом общего процесса по ускоренной милитаризации Европы, открыто направленного против нашей страны", – добавил замглавы МИД РФ.

Ранее российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что НАТО отрабатывает сценарии возможного конфликта с РФ на территории Финляндии. Он напомнил, что в прошлом году в городе Миккели, в 140 километрах от границы с РФ, начал свою работу штаб регионального командования сухопутных сил НАТО.

В мирное время он будет заниматься организацией и планированием военных маневров на севере Европы, а в случае конфликта будет командовать сухопутными силами Альянса в регионе.

