Премьер Польши Туск заявил, что РФ может напасть на НАТО через несколько месяцев

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы в скором времени может начать военную операцию против государства, входящего в НАТО. Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью политика газете Financial Times.

"Это действительно серьезно. Я говорю о краткосрочной перспективе, скорее о месяцах, чем о годах", – отметил Туск.

Также премьер Польши усомнился, что США, в случае возможного нападения, будут защищать Европу в соответствии со своими обязательствами по НАТО.

Ранее в обновленной доктрине в области обороны и безопасности генерального секретариата по обороне и нацбезопасности Франции говорилось, что существует высокая вероятность масштабного вооруженного конфликта в Европе к 2030 году.

В документе также говорится о якобы российской угрозе. Утверждается, что РФ в ближайшие 3–5 лет может провести новое наступление на Украине, разжечь конфликт в Молдавии, на Балканах и даже в странах НАТО.

