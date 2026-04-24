24 апреля, 14:14

Политика

Премьер Польши Туск заявил, что РФ может напасть на НАТО через несколько месяцев

Фото: ТАСС/ЕРА/Radek Pietruszka

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы в скором времени может начать военную операцию против государства, входящего в НАТО. Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью политика газете Financial Times.

"Это действительно серьезно. Я говорю о краткосрочной перспективе, скорее о месяцах, чем о годах", – отметил Туск.

Также премьер Польши усомнился, что США, в случае возможного нападения, будут защищать Европу в соответствии со своими обязательствами по НАТО.

Ранее в обновленной доктрине в области обороны и безопасности генерального секретариата по обороне и нацбезопасности Франции говорилось, что существует высокая вероятность масштабного вооруженного конфликта в Европе к 2030 году.

В документе также говорится о якобы российской угрозе. Утверждается, что РФ в ближайшие 3–5 лет может провести новое наступление на Украине, разжечь конфликт в Молдавии, на Балканах и даже в странах НАТО.

Читайте также


Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

