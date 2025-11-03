Глава Минобороны Бельгии заявил, что газета De Morgen исказила его слова об угрозе Москве

Фото: ТАСС/Zuma

Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что не угрожал стереть Москву с лица земли, переложив ответственность на бельгийскую газету De Morgen. Об этом политик заявил в беседе с RTBF.

Ранее российский МИД заявлял, что слова Франкена с прогнозами российских ракетных ударов по Брюсселю и угрозами стереть Москву с карты мира совершенно ненормальны, представляют угрозу для будущего континента и способны ввергнуть его в новую войну.

Глава Минобороны Бельгии объяснил, что он дал интервью газете Humo, в котором его спрашивали о том, возможен ли сброс российской ядерной бомбы по Брюсселю. Политик тогда ответил, что Россия этого не сделает, так как знает, что НАТО в ответ нанесет удары по Москве.

"А De Morgen в заголовке пишет: "Тео Франкен: если Путин нападет на нас, мы сотрем Москву с лица земли". Я этого не говорил, это крайне несправедливо", – сказал политик, назвав публикацию злобной и неверной.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что страны Западной Европы наслаждаются атмосферой военного психоза и готовятся к конфликту с Россией. Он указывал, что европейские дипломаты не выражали озабоченность по поводу испытаний "Буревестника" и "Посейдона", но верно поняли сигнал, направленный им Россией.

