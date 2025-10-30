В МИД прокомментировали угрозы Бельгии в адрес России

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Страны Западной Европы наслаждаются атмосферой военного психоза и готовятся к конфликту с Россией. Таким образом замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью РБК прокомментировал заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена о том, чтобы "стереть Москву с карты мира".

Дипломат отметил, что такое заявление можно расценивать как только риторику. По словам Грушко, после того как он сделал Франкен об этом заявил, в европейских СМИ "пошел вал коррекций в печатном виде".

Кроме того, замглавы отметил, что европейские дипломаты не выражали озабоченность по поводу испытаний "Буревестника" и "Посейдона", но верно поняли сигнал, направленный им Россией.

Также высказывание Франкена прокомментировали в посольстве РФ в Бельгии. Представители дипмиссии отметили, что подобные высказывания совершенно ненормальны и способны ввергнуть континент в новую войну. Российские дипломаты подчеркнули, что европейская общественность должна понимать, что именно такого рода политики, а не Россия, представляют угрозу для будущего континента.

