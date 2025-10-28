Орбан назвал прелюдией к войне инициативу ЕС об использовании активов РФ

Фото: ТАСС/EPA/SADAK SOUICI

Намерение стран Евросоюза использовать российские замороженные активы вызовет конфликт между Россией и Европой и даже может стать "прелюдией к войне". Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Эскалацию конфликта можно предотвратить только путем прямых российско-европейских переговоров", – написал он в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Орбан добавил, что Венгрия настаивает на переговорах.

Еврокомиссия планирует изъять суверенные активы России до конца 2025 года и направить на военные нужды Украины. ЕК хочет выделить 25 миллиардов евро из этих средств в виде "репарационного кредита".

По данным СМИ, решение было отложено до декабря, так как Брюссель запросил более строгие гарантии того, что не будет один нести ответственность за связанные с кредитами Киеву риски.