Фото: depositphotos/paulgrecaud

В Евросоюзе считают, что Украина сможет получить кредит за счет замороженных активов РФ, это всего лишь "вопрос времени", сообщает Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.

По его словам, вопрос не в том, будет ли кредит предоставлен, а в том, когда это произойдет. В свою очередь, глава МИД Литвы Кестутис Будрис также заявил, что ожидает достижения прогресса по данному вопросу на следующем заседании Евросовета. Он пройдет 18 декабря.

При этом известно, что ранее страны ЕС отложили принятие решения об использовании российских активов и обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить варианты для рассмотрения на следующем саммите. Это произошло из-за того, что Брюссель запросил более строгие гарантии того, что не будет один нести ответственность за связанные с кредитами Киеву риски.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ не оставит без ответа попытки конфисковать ее активы. Он подчеркнул, что Москва будет использовать все возможные национальные и международные юридические инструменты, чтобы преследовать по закону тех, кто имеет отношение к принятию "таких незаконных решений".

