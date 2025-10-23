Бельгия может заблокировать решение ЕС о конфискации активов РФ

Фото: 123RF.com/ikvyatkovskaya

Бельгия может заблокировать решение Евросоюза о конфискации российских активов, если другие страны – участницы ЕС не разделят риски. Об этом заявил премьер-министр государства Барт Де Вевер.

"Даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался. <...> Я хочу, чтобы риски были полностью распределены, потому что это большой риск. <...> Так что если вы хотите предпринять такой шаг, то нам (странам ЕС. – Прим. ред.) придется сделать это вместе", – цитирует политика ТАСС.

При этом бельгийский премьер указал, что страна готова поддержать конфискацию в том случае, если все члены союза внесут свой вклад, поскольку последствия такого решения затронут не только Бельгию.

В противном случае Вевер пообещал принять все возможные меры на европейском, национальном, политическом и юридическом уровнях, чтобы предотвратить реализацию этого решения.

Основная часть замороженных в Европе российских суверенных активов, превышающая 200 миллиардов евро, заблокирована на платформе Euroclear в Бельгии. Этот депозитарий неоднократно выступал против конфискации данных средств, указывая на возможные судебные иски со стороны России. Отмечалось, что это может привести к изъятию европейских или бельгийских активов в ответ.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена изъять замороженные активы России и направить средства на военные нужды Украины. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс утверждал, что Киев может стать ключевым партнером Брюсселя, и ЕК хочет использовать его "инновационные решения" и "военный опыт".

Кроме того, по информации СМИ, Еврокомиссия рассматривает возможность выделения Украине 25 миллиардов евро из активов РФ в виде "репарационного кредита". Легальность такого процесса "еще не оценили в подробностях". Министры финансов стран Евросоюза хотят обсудить данное предложение ЕК в ноябре.