Сийярто заявил, что Россия предупредила об ответе на захват активов на Западе

Фото: ТАСС/AP/Petros Giannakouris

Россия предупредила Венгрию об ответных мерах в случае реализации доходов с замороженных активов. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза.

"ЕС, очевидно, предпримет шаги по использованию так называемых замороженных российских активов. Мы, конечно же, консультировались по этому вопросу, и российская сторона ответила нам, что оценит ситуацию с каждой страной – членом", – приводит телеканал М1 слова Сийярто.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия намерена изъять замороженные активы России, направив средства на военные нужды Украины. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс утверждал, что Киев может стать ключевым партнером Брюсселя и ЕК хочет использовать его "инновационные решения" и "военный опыт".

Кроме того, по информации СМИ, Еврокомиссия рассматривает возможность выделения Украине 25 миллиардов евро из замороженных российских активов в виде "репарационного кредита". Легальность такого процесса "еще не оценили в подробностях".

Министры финансов стран Евросоюза планировали обсудить данное предложение ЕК в ноябре.