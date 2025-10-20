Польша пообещала Украине "счастливое" решение по кредиту из замороженных активов России

Фото: depositphotos/mariakarabella

Вопрос о предоставлении Украине кредита в размере 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов может получить "счастливое" решение. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает RT.

Издание The Guardian со ссылкой на дипломата пишет, что данная тема будет согласована до конца текущего года.

В течение этого периода Еврокомиссия намерена изъять замороженные активы России, направив средства на военные нужды Украины, указывал ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. По его словам, Киев может стать ключевым партнером Брюсселя, и ЕК хочет использовать его "инновационные решения" и "военный опыт".

В настоящее время, по информации СМИ, Еврокомиссия рассматривает возможность выделения Украине еще 25 миллиардов евро из замороженных российских активов в виде "репарационного кредита". Легальность такого процесса "еще не оценили в подробностях", и без анализа не может быть принято никаких решений. Министры финансов стран Евросоюза хотят обсудить предложение ЕК в ноябре.