Politico: ЕК планирует выделить Украине еще 25 млрд евро за счет средств России

Фото: depositphotos/ginasanders

Еврокомиссия ищет способы, при помощи которых можно было бы выделить Украине еще 25 миллиардов евро "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов на личных счетах, сообщает Politico со ссылкой на документ.

Уточняется, что легальность такого процесса "еще не оценили в подробностях" и без анализа не может быть принято никаких решений. Министры финансов стран Евросоюза хотят обсудить предложение ЕК в ноябре.

Если они согласятся выделить Украине деньги, то средства будут направлены на "развитие технологической и промышленной базы украинского оборонного сектора" и на его интеграцию в европейский военно-промышленный комплекс (ВПК), указали журналисты.

Ранее сообщалось, что ЕК намерена до конца года изъять замороженные активы России, направив средства на военные нужды Украины. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Киев может стать ключевым партнером Брюсселя, и ЕК хочет использовать его "инновационные решения" и "военный опыт".