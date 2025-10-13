Bloomberg: ЕС может создать схему кредитования Киева активами РФ в 2026 году

Фото: 123RF/vapi

Евросоюз может начать работу над созданием правового механизма, который бы смог обеспечить выдачу Киеву кредита за счет замороженных российских активов, ко второму кварталу 2026 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что Еврокомиссия оперативно подготовит свои предложения в случае наличия политического согласия использовать активы РФ на саммите лидеров ЕС, который пройдет на следующей неделе, 20–26 октября.

По версии одного из собеседников СМИ, Украине потребуется свыше 200 миллиардов долларов, если она планирует продолжать боевые действия до конца текущего десятилетия.

Кроме того, европейские страны в ходе саммита попробуют добиться единства по вопросу санкций, так как Словакия и Австрия пока заблокировали новый пакет мер с отказом от российского сжиженного природного газа с 2027 года и ограничений в отношении юрлиц в третьих странах.

Ранее ЕК предложила в рамках 19-го пакет антироссийских санкций использовать замороженные активы России для выдачи кредитов Украине. В итоге сами активы не будут затронуты. Позже стало известно, что члены ЕС могут и не прийти к единому мнению по вопросу кредита для Киева. Сорвать сделку способна Бельгия, где хранится большая часть замороженных средств РФ.

