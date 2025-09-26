Посольство РФ в Лондоне предупредило об ответных мерах в случае хищения активов

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

Россия сохраняет за собой право на принятие ответных мер в случае реализации европейскими странами планов об конфискации российских активов. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне.

"Никакие операции с активами России без согласия собственника осуществляться не могут", – говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что под такие незаконные действия невозможно подвести юридическую основу. При этом предложения использовать отечественные активы под финансирование военных нужд Украины лишь способствуют продолжению кровопролития.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) в рамках 19-го пакета антироссийских санкций предложила использовать замороженные активы РФ для обеспечения кредитов Украине. Сами активы не будут затронуты. Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит "репарации".

