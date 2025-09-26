Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 23:08

Политика

Посольство РФ в Лондоне предупредило об ответных мерах в случае хищения активов

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

Россия сохраняет за собой право на принятие ответных мер в случае реализации европейскими странами планов об конфискации российских активов. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне.

"Никакие операции с активами России без согласия собственника осуществляться не могут", – говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что под такие незаконные действия невозможно подвести юридическую основу. При этом предложения использовать отечественные активы под финансирование военных нужд Украины лишь способствуют продолжению кровопролития.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) в рамках 19-го пакета антироссийских санкций предложила использовать замороженные активы РФ для обеспечения кредитов Украине. Сами активы не будут затронуты. Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит "репарации".

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика