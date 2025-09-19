ЕК предложила использовать активы РФ для обеспечения кредитов Украине

Фото: 123RF/arcady31

Еврокомиссия (ЕК) в рамках 19-го пакета антироссийских санкций предлагает использовать замороженные активы РФ для обеспечения кредитов Украине, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Сами активы не будут затронуты. И риски придется нести коллективно. Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации. В ближайшее время мы выступим с предложением", – сказала она в видеообращении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

В новом пакете ограничений ЕК предлагает снизить потолок цены на российскую сырую нефть в 47,6 доллара, полностью запретить импорт российского СПГ на европейские рынки к 1 января 2027 года, а также ввести санкции против еще 118 судов так называемого "теневого флота России".

ЕК планирует внести в санкционный список 45 компаний из России и других стран, которые якобы оказывали косвенную или прямую поддержку российскому военно-промышленному комплексу. Кроме того, председатель ЕК предложила полностью запретить все транзакции с участием компаний "Роснефть" и "Газпромнефть".

Также для устранения финансовых лазеек, которые Россия якобы использует для обхода санкций, Евросоюз должен ввести санкции против еще нескольких российских и иностранных банков.

"Впервые наши ограничительные меры затронут криптовалютные платформы и запретят транзакции в криптовалютах", – добавила она.

Ранее в США заявляли, что целью нового пакета санкций станут Бразилия, Индия и Китай, так как против России "никакие санкции не сработали". Помимо этих стран ограничения планируется ввести и в отношении других государств, которые покупают российскую нефть и газ. При этом в Вашингтоне недовольны тем, что европейские страны по-прежнему "не хотят идти по этому пути".

