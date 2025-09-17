Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 10:48

Политика
Politico: ЕС в рамках 19-го пакета санкций может ввести ограничения против Китая

Фото: 123RF/vapi

Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций может ввести ограничения против компаний из Китая. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Politico.

Как считает издание, ЕС планирует таким образом привлечь внимание президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и убедить его увеличить давление на Россию.

Вместе с тем, по данным СМИ, в прошлом подобные рестрикции против компаний из КНР не оказали никакого влияния на Трампа.

Ранее Еврокомиссия отложила 19-й пакет санкций против России. Решение было принято по причине смещения фокуса внимания с антироссийских ограничений на оказание давления на Словакию и Венгрию.

Вместе с тем глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в беседе с президентом США обсудила укрепление усилий по увеличению давления на Россию. По ее словам, Еврокомиссия вскоре представит 19-й пакет санкций, который будет направлен на криптовалюту, банки и энергетику.

Сюжет: Санкции
политикаэкономика

