14 сентября, 19:31

Политика
Сенатор США Грэм: целью нового пакета санкций станут Бразилия, Индия и КНР

Фото: 123RF/marketlan

Целью нового пакета санкций станут Бразилия, Индия и Китай, заявил в эфире телеканала NBC News американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

Он подчеркнул, что против России "никакие санкции не сработали". Помимо Китая, Индии и Бразилии, ограничения планируется ввести и в отношении других стран, которые покупают российскую нефть и газ.

Грэм отметил, что Вашингтон недоволен тем, что европейские страны по-прежнему "не хотят идти по этому пути".

"Полагаю, что сейчас пришло время европейцам принять подход президента (США Дональда. – Прим. ред.) Трампа. Ввести тарифы против тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ", – заключил американский сенатор.

Ранее Грэм предложил признать РФ страной – спонсором терроризма. По его словам, данный статус осложнит ведение бизнеса с Россией.

