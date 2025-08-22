Сенатор США Грэм вновь предложил наделить Россию статусом спонсора терроризма

Фото: ТАСС/Zuma (Линдси Грэм внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в соцсети Х снова предложил признать РФ страной – спонсором терроризма.

"Я намерен добиваться принятия закона, который в соответствии с законодательством США признает Россию государством – спонсором терроризма, если она не вернет (украинских. – Прим. ред.) детей", – цитирует политика телеканал "360".

По мнению Грэма, данный статус осложнит ведение бизнеса с Россией.

Сенаторы США в 2022 году представили законопроект о внесении РФ в список стран – спонсоров терроризма. Авторами выступили Ричард Блюменталь и сам Грэм. Однако, по их словам, администрация прошлого президента Штатов Джо Байдена не поддержала инициативу.