Собянин сообщил об уничтожении за сутки уже 94 летевших на Москву беспилотников

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один БПЛА, который утром в воскресенье, 15 марта, летел на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр заявил, что на месте падения фрагментов беспилотника задействованы специалисты экстренных служб.

Атака БПЛА на Москву началась 14 марта. К пресечению всех попыток нападения привлекались силы противовоздушной обороны. К настоящему моменту уничтожен 94-й беспилотник.

На этом фоне в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов введены ограничения на прилет и вылет самолетов в аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево.

При этом в Шереметьево предупредили о возможном длительном ожидании во время обслуживания рейсов. Также не исключены изменения в расписании полетов. Представители авиагавани посоветовали пассажирам узнавать данные о статусе рейсов через коммуникационные каналы авиакомпаний.

