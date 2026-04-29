РСТ: количество бронирований туров в Туапсе сократилось на 15% на фоне ЧС

Специалисты ликвидируют последствия пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, который произошел после падения обломков украинского БПЛА 28 апреля. Какие меры предпринимаются для предотвращения экологической катастрофы и что будет с курортным сезоном – в материале Москвы 24.

Брошены все силы

Фото: РИА Новости/Борис Морозов

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе начался в ночь на 28 апреля. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, возгорание произошло после падения обломков сбитого украинского БПЛА на территорию предприятия. Также при пожаре случился выброс нефтепродуктов из резервуара, в результате чего нефть попала на дорогу. Несколько автомобилей получили повреждения, рассказал начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин.

По данным местных властей, пострадавших в результате пожара нет, а жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Тем, кому это потребовалось, предоставили места в пунктах временного размещения.

В связи с произошедшим на территории Туапсинского муниципального округа введен режим ЧС регионального уровня. Локализовать пожар удалось утром 29 апреля, в борьбе с ним задействовано более 300 человек и свыше 70 единиц техники. Кроме того, пожар на НПЗ перекинулся на двухэтажный многоквартирный дом. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, однако жильцов в здании на момент ЧП не было – их эвакуировали ранее. Огонь удалось полностью ликвидировать, отметили в оперштабе.

Из-за аварии на водопроводной насосной станции на территории НПЗ была временно прекращена подача воды в Туапсе и Шепсинском сельском округе. В целях безопасности в городе 29 апреля закрыли 11 общеобразовательных школ и все учреждения допобразования. Местный кадетский корпус продолжил работу с соблюдением мер безопасности и минимальным пребыванием воспитанников на улице, заявили местные власти. Детские сады № 22 и 25 пока также закрыты, остальные дошкольные учреждения работают в режиме дежурных групп.

При этом всероссийский детский центр "Орленок", расположенный в Туапсинском районе, функционирует в штатном режиме. В пресс-службе учреждения отметили, что угрозы для здоровья, отдыха и безопасности детей нет. Центр находится в часе езды от Туапсе, что обеспечивает удаленность от местной промышленной и транспортной инфраструктуры.

"Запаха горения или нефтепродуктов не зафиксировано. В акватории моря нефтяных и иных загрязнений не обнаружено, пляжи чистые. Угрозы для здоровья детей, их отдыха и безопасности нет", – говорится в сообщении.

Это уже третья атака на Туапсе за последние пару недель. После этого жители жаловались на "нефтяной дождь": во дворах образовались черные лужи, автомобили покрылись каплями мазута. По данным Роспотребнадзора, в ряде районов концентрация бензола, ксилола и сажи превысила безопасные показатели в 2–3 раза.

"Серьезных угроз нет"

Фото: РИА новости/Борис Морозов

Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по энергетической инфраструктуре Туапсе потенциально грозят серьезными экологическими последствиями. Также глава государства обратил внимание на участившиеся атаки беспилотников на гражданские объекты.

В то же время президент отметил, что ситуация находится под контролем.



(Краснодарского края Вениамин Кондратьев. – Прим. ред.) только что докладывал <...>. Серьезных угроз нет там, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.

Владимир Путин президент РФ Губернатортолько что докладывал <...>. Серьезных угроз нет там, и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил 29 апреля, что глава государства неоднократно получал доклады от главы МЧС Александра Куренкова, который прибыл на место ЧП. Принимаются все необходимые меры для нормализации обстановки, подчеркнул представитель Кремля.

Сам глава МЧС заявил на оперативном совещании, что ситуация с пожаром на НПЗ находится под контролем.

"Все службы нацелены на оказание помощи жителям Туапсе. Мы обеспечим не только оперативную ликвидацию последствий, но и поддержку в восстановлении нормальной жизни в кратчайшие сроки", – заявил Куренков.

На случай ухудшения обстановки спланирован резерв сил и средств, добавил он.

Кроме тушения пожара, специалисты занимаются ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов. По данным местного оперштаба, уже собрано порядка 9,7 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.





из сообщения оперативного штаба Краснодарского края Работа идет в круглосуточном режиме. Сотрудники обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и оборудованием.

Также специалисты установили в акватории боновые заграждения и нефтеловушки, чтобы предотвратить разлив топлива. Плюс на территории морского терминала и НПЗ укрепляют защитные ограждения для уменьшения количества попавших нефтепродуктов в реку, рассказали в оперштабе.

Кроме того, запланированы работы по обвалке береговой линии и тампонированию водной поверхности, рассказал в соцсетях депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. А для координации волонтеров был создан специальный штаб на базе Молодежного центра в Туапсе. Однако в данном случае власти подчеркнули, что участие добровольцев требуется в ограниченном количестве.



Фото: МЧС РФ

В то же время курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали от нефтяного загрязнения, а туроператоры внимательно следят за ситуацией накануне летнего сезона. Об этом НСН заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

По его словам, сам город не является крупным курортным центром, а основные туристические поселки – Небуг и Ольгинка – находятся в 12–20 километрах от города.

"Там пока загрязнения никакого нет, туристы продолжают свой отдых. Разлив есть, его пытаются локализовать, будем следить за развитием ситуации", – отметил Ромашкин.

Он добавил, что на майские праздники турпоток минимален, а пик традиционно приходится на лето.





Сергей Ромашкин вице-президент АТОР Сейчас бронирований на лето у нас нет, туристы в конце апреля всегда прекращают активность. Ожидаем волну бронирований 12–15 мая, тогда уже можно будет делать выводы. Сейчас у нас мертвый сезон покупок. Хочется верить, что Анапа научила нас действовать более энергично в этой ситуации. Время у туристов еще есть, к середине мая они примут решение.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с изданием выразил уверенность, что времени для ликвидации последствий разлива достаточно. По его словам, курортный сезон в Туапсинском районе длится с июня по конец октября, а значит, есть целый месяц, чтобы устранить загрязнение.

Однако, по данным Российского союза туриндустрии (РСТ), на фоне сложившейся ситуации количество бронирований туров сократилось на 15%.

"По сообщениям туроператоров, входящих в РСТ, доля курортов Туапсинского района в общем объеме продаж у некоторых компаний составляет около 2%", – рассказали в пресс-службе объединения.

Там же отметили, что от пожаров пострадал промышленный центр Туапсе, однако популярные у туристов гостиницы на побережье находятся в 10 и более километрах от места происшествия. Средняя глубина бронирований на конец апреля составляет около 20 дней, поэтому многие будут принимать окончательное решение о путешествии ближе к дате предполагаемого отдыха, заключили в РСТ.

