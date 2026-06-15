Экономист Бархота усомнился, что ключевую ставку понизят более чем на 0,5% 19 июня

Очередное заседание по ключевой ставке Банка России состоится 19 июня. На каком значении остановится регулятор и как его решение скажется на гражданах и бизнесе – в материале Москвы 24.

Тренд на снижение?

Совет директоров Банка России рассмотрит вопрос о ключевой ставке 19 июня. В настоящее время этот показатель равен 14,5%.

После заседания пресс-конференцию проведут председатель ЦБ Эльвира Набиуллина вместе со своим заместителем Алексеем Заботкиным. Ранее Набиуллина не присутствовала на ряде важных событий по причине болезни.

Согласно консенсус-прогнозу издания РБК на основе мнения 30 опрошенных экспертов, все они спрогнозировали снижение ставки. Причем 22 предположили, что регулятор сократит ее на 0,5% – до 14% годовых. Второй по популярности прогноз – уменьшение на 0,25 базисного пункта (до 14,25%). В то же время три специалиста допустили падение показателя сразу на 1%.

В Сбере же ожидают снижения ключевой ставки более чем на 50 базисных пунктов, чему способствует майская дефляция, заявил Reuters первый зампред правления банка Александр Ведяхин. ВТБ также рассчитывает на планомерное снижение по 0,5% на каждом заседании без пауз, сказал РИА Новости первый зампрезидента – председатель правления банка Дмитрий Пьянов. При этом в Совкомбанке также спрогнозировали снижение до 14% (с последующим шагом в июле до 13,5% и до 12% – к концу года), но признали риски сохранения ставки или сокращения всего на 0,25%. Такие данные содержатся в прогнозе главного аналитика организации Михаила Васильева, опубликованном на сайте организации.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков тоже допустил снижение до 14%, а к концу лета – до 13%. По его словам, динамика инфляции позволяет снизить ставку и на 1 процентный пункт, но ЦБ будет осторожен.

Ранее Владимир Путин заявил на совещании с правительством 10 июня, что принятые меры по борьбе с инфляцией позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки в будущем.





Владимир Путин президент РФ Инфляция-то падает. Сколько она уже? Пять с небольшим процентов. Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и достижение других необходимых параметров.

Президент обратил внимание, что в контексте ключевой ставки власти не делают никакие шаги искусственно.

Без резких движений

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в разговоре с Москвой 24 отметил, что в вопросе политики Банка России есть довольно большой разброс вероятностей. По его мнению, ключевая ставка может быть снижена и на 0,25 процентного пункта, и на 0,5, и, по наименее вероятному сценарию, на целый 1 процент.

"17 июня будут опубликованы данные по инфляционным ожиданиям населения, а также результаты ежемесячного опроса мониторинга предприятий, который проводит ЦБ, чтобы понять, как меняется состояние деловой активности. Окончательное решение о снижении будет принято с учетом всех этих обстоятельств", – уточнил эксперт.

По его словам, сейчас происходит достаточно неустойчивое снижение инфляции, в рамках которого недельный шаг достиг 0,2%. При этом годовой показатель на данный момент составляет 5,5%.

"Начался разворот в динамике цен на сезонные овощи, при этом есть рост стоимости бензина. Впереди разогрев цен на услуги по организации отдыха в связи с отпускным сезоном. Внешние дезинфляционные факторы, которые подпитывались высокой ценой нефти и улучшением ситуации с торговым платежным балансом, практически исчерпаны", – добавил Масленников.

Эксперт также обратил внимание, что на сегодняшний день нефть марки Brent оценивается примерно в 83 доллара за баррель. При этом, по его мнению, если 19 июня будет подписано мирное соглашение между США и Ираном, нефть может получить основательный импульс к снижению. Ценовой коридор в таком случае будет представлять из себя примерно 70 долларов за баррель. В свою очередь, этот фактор может оказать негативное влияние на российскую экономику, заметил Масленников.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Бюджетные риски остаются достаточно высокими, поскольку никаких новых параметров корректировки на 2026 год Минфин пока не предъявил и вряд ли представит их до конца недели. Совокупность обстоятельств сегодня такова, что ЦБ придется быть крайне осторожным в своем решении и достаточно сдержанным.

По его словам, несмотря на то что пространство для дальнейшего снижения сохранилось, говорить о его расширении в текущих условиях нельзя.

"С учетом того, что нужно как минимум не ухудшать состояние деловой активности бизнеса и в какой-то мере его поддержать, наиболее вероятно, что ЦБ снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. Если 17 июня будут достаточно убедительные данные, что инфляционные ожидания не растут у населения и предпринимателей, индекс бизнес-климата двинулся чуть-чуть вверх по июньским замерам, возможно снижение на 0,5 процентного пункта. Выбор, я думаю, будет между этими двумя опциями", – резюмировал он.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в разговоре с Москвой 24 согласился с прогнозом, по которому шаг к снижению вряд ли превысит 0,5%. Причем более вероятно, что это будет четверть процента.

Он связал это с тем, что проинфляционные факторы остаются достаточно значительными: во-первых, дорогой импорт, во-вторых, дефицит федерального бюджета.

"Последний требует новых мер финансирования, связанных не с внутренними заимствованиями, а с косвенным налогом и ростом эффективной ставки налогообложения, что приводит к росту потребительских цен вне связи с экономической и монетарной политикой. Отсюда прямая связь: чем выше дефицит бюджета, тем выше проинфляционный фон", – пояснил он.

В то же время, по его словам, есть необходимость хотя бы небольшого понижения ставки, потому что нужно добиваться ослабления национальной валюты ближе к фундаментальным уровням. Сейчас они находятся в районе 80–84 рублей за доллар.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Ослабление рубля в условиях высоких процентных ставок по рублевым активам просто невозможно, поэтому необходимо будет продолжать снижение. Если удастся добиться небольшого уменьшения ставки и ослабления отечественной валюты, это будет некоторым облегчением. Это будет говорить о том, что воззвания бизнеса о необходимости корректировки экономической политики услышаны.

По его мнению, никакого значительного влияния решение регулятора на жизнь простых граждан не окажет.

"В частности, я не жду какого-то улучшения в условиях кредитования. Чтобы это реально произошло, нужно, чтобы ставка по кредиту была хотя бы ниже 12%", – добавил экономист.

Для этого ключевая ставка должна быть около 9%, что может произойти только к концу 2027 или к началу 2028 года, заключил Бархота.

