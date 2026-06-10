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10 июня, 17:52

Политика

Путин допустил возможность снижения ключевой ставки

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Принятые меры по борьбе с инфляцией дают возможность рассчитывать на уменьшение ключевой ставки в будущем. Такое заявление сделал Владимир Путин во время совещания с правительством.

"Инфляция-то падает. Сколько она уже? Пять с небольшим процентов. Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и достижение других необходимых параметров", – сказал он.

По словам президента, изменение ключевой ставки скажется на курсе валют. Он подчеркнул, что государство ничего искусственно по этой теме не делает. Путин выразил мнение, что специалисты, в частности инвесторы, должны дать оценку этой ситуации.

Глава государства на совещании также затронул вопрос с соцвыплатами для семей с детьми. Путин обратил внимание на то, что такие граждане должны получать поддержку от государства быстро и удобно.

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