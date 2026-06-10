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10 июня, 16:25

Общество

Путин заявил, что семьи с детьми должны быстро получать соцвыплаты

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Семьи с детьми должны иметь возможность быстро получать социальные выплаты. Такое заявление сделал Владимир Путин на совещании с кабмином.

"Важно, чтобы семьи удобно и быстро могли получить дополнительную поддержку от государства", – указал президент.

По его словам, российские власти выполняют все взятые на себя социальные обязательства. Также появляются и новые меры поддержки. Одна из них касается семей, где оба родителя работают, воспитывают двух или больше детей и имеют невысокий доход.

Для них подоходный налог НДФЛ снижается до 6%. Путин напомнил, что с 1 июня такая категория россиян может подать заявление в Соцфонд на возврат большей части подоходного налога, уплаченного в прошлом году.

"На сегодняшний день с заявлением на возврат НДФЛ за прошлый год обратились порядка 1,5 миллиона человек. Выплаты уже начались, денежные средства поступают на банковские карты родителей", – отметил президент.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают новую программу для покупки машины многодетными семьями в рассрочку. В стране уже существует льготная программа, но ее эффективность оказалась низкой.

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