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03 июня, 12:35

Общество

Семьи с двумя и более детьми начали получать новую выплату от Соцфонда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Семьи с двумя и более детьми начали получать новую ежегодную выплату от Социального фонда России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.

Там напомнили, что заявления принимаются с 1 июня. К середине дня 2-го числа Соцфонд одобрил выплату на 31 тысячу детей.

Как правило, заявка может рассматриваться до двух недель. Средства перечисляются в течение недели. Быстрое назначение пособий возможно за счет технологичных сервисов фонда.

На выплату могут рассчитывать многодетные семьи, имеющие средний доход на человека не более 1,5 регионального прожиточного минимума. Размер выплаты привязан к уплаченному за прошлый год НДФЛ. Это позволяет снизить ставку подоходного налога с 13 до 6%.

На "Госуслугах" начали принимать заявления на ежегодную выплату для семей с детьми

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