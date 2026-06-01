Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 04:20

Политика

В ГД предложили ввести налоговый вычет за путевки в детские лагеря

Фото: Москва 24/Анна Селина

Фракция "Справедливая Россия" подготовила законопроект о включении расходов на покупку путевок в детские лагеря в состав социального налогового вычета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и депутат Госдумы Александр Ремезков. Согласно пояснительной записке, проект уточняет основания для получения вычета, добавляя к ним затраты на приобретение путевок в организации детского отдыха.

Речь идет о круглосуточных сезонных или круглогодичных лагерях, а также о палаточных лагерях, состоящих в региональных реестрах. Действующий лимит социального вычета в 150 тысяч рублей за календарный год увеличивать не предполагается.

При этом законопроект разрешает гражданам оформлять возврат средств напрямую через работодателя.

Миронов в разговоре с агентством подчеркнул, что на сегодняшний день вычет можно оформить лишь на медицинские и образовательные услуги. Парламентарий убежден, что существующий лимит в 150 тысяч рублей в год необходимо распространить и на более широкие сферы.

Как отметил лидер фракции, дополнительно государству следует профинансировать проезд детей к местам отдыха. По его мнению, совокупность этих мер окажет семьям с детьми серьезную финансовую поддержку.

В Госдуме призвали сделать 1 июня выходным для родителей с детьми. Предлагалось внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс. Авторы инициативы считают, что это позволит укрепить семьи и эмоциональную связь между родителями и детьми.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика