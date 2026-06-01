В ГД предложили ввести налоговый вычет за путевки в детские лагеря

Фракция "Справедливая Россия" подготовила законопроект о включении расходов на покупку путевок в детские лагеря в состав социального налогового вычета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и депутат Госдумы Александр Ремезков. Согласно пояснительной записке, проект уточняет основания для получения вычета, добавляя к ним затраты на приобретение путевок в организации детского отдыха.

Речь идет о круглосуточных сезонных или круглогодичных лагерях, а также о палаточных лагерях, состоящих в региональных реестрах. Действующий лимит социального вычета в 150 тысяч рублей за календарный год увеличивать не предполагается.

При этом законопроект разрешает гражданам оформлять возврат средств напрямую через работодателя.

Миронов в разговоре с агентством подчеркнул, что на сегодняшний день вычет можно оформить лишь на медицинские и образовательные услуги. Парламентарий убежден, что существующий лимит в 150 тысяч рублей в год необходимо распространить и на более широкие сферы.

Как отметил лидер фракции, дополнительно государству следует профинансировать проезд детей к местам отдыха. По его мнению, совокупность этих мер окажет семьям с детьми серьезную финансовую поддержку.

