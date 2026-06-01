The Guardian: испытания вакцины против рака "Амивантамаб" показали высокую эффективность

Экспериментальный препарат "Амивантамаб" продемонстрировал беспрецедентную эффективность в борьбе с онкологическими заболеваниями, добившись полной ремиссии у ряда добровольцев. Результаты международных клинических испытаний публикует The Guardian.

Исследования проходили в 11 странах. В них приняли участие 102 пациента с рецидивирующими опухолями головы и шеи – шестого по распространенности вида рака в мире. Все участники ранее безуспешно прошли другие виды терапии.

Согласно опубликованным данным, у 43 испытуемых зафиксировано уменьшение новообразований или их абсолютное исчезновение. В частности, у 28 пациентов опухоли значительно сократились, а у 15 – были уничтожены полностью.

Сообщается, что разработка компании Johnson&Johnson применяется в виде подкожной инъекции раз в три недели, что выгодно отличает ее от внутривенных капельниц. Аналогичный положительный эффект препарат показал и в группе больных раком легких.

Издание объясняет высокую результативность тройным механизмом действия вакцины. Препарат одновременно блокирует рецептор эпидермального фактора роста, отвечающий за развитие опухоли, перекрывает сигнальный путь MET, помогающий раковым клеткам избегать лечения, а также мобилизует собственную иммунную систему организма для атаки на злокачественные ткани.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время международного форума по безопасности заявил, что у России уже есть наработки вакцины против нового штамма вируса Эбола. Он отдельно подчеркнул, что они уже созданы.