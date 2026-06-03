Прохор Шаляпин признался, что потратил на ремонт квартиры 11 миллионов рублей

Фото: Москва 24/Дмитрий Коробейников​

Певец Прохор Шаляпин признался, что потратил на ремонт своей московской квартиры 11 миллионов рублей. Об этом он сообщил в интервью для YouTube-канала "Проверено Цианом".

Речь идет о квартире в Даниловском районе на юге Москвы. Шаляпин сделал там ремонт с нуля. Изначально артист планировал жить в ней сам, но позже передал жилье матери, а для себя приобрел более просторную квартиру в доме в стиле сталинского неоклассицизма.

Певец отметил, что рассчитывал уложиться в 5 миллионов рублей, но итоговая сумма оказалась значительно больше: только ремонт кухни обошелся ему более чем в миллион рублей.

Шаляпин пояснил, что проблема заключалась в росте цен и множестве мелких дополнительных расходов. К примеру, его убеждали взять раковину получше, аргументируя это ее долговечностью.

"Нервничал. Я даже кричал. Говорил: "Вы что, за кого меня считаете? Что я вам, что? С утра до вечера должен упахиваться на эти метры?" Я тут такие тирады устраивал. А они слушали: "Да-да, но заплатить бы надо", – поделился он.

Ранее Шаляпин рассказал, что хранит дома янтарных слонов-талисманов из Калининграда для привлечения денег. При этом у фигурок обязательно должен быть поднят хоботок, а также они должны быть развернуты к солнцу. Шаляпин признался, что для него денежные приметы неизменны.