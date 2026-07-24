Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 18:27

Происшествия

Росгвардия задержала мужчину, пристававшего к детям около ДК в Санкт-Петербурге

Фото: MAX/"Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО"

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пристававшего к детям возле Дворца культуры имени Кирова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Северо-Западу.

Сообщения о том, что в здание заходит посторонний мужчина, пристает к детям и трогает их, когда они идут к выходу, начали поступать росгвардейцам от местных жителей.

Записи с камер видеонаблюдения помогли установить приметы нарушителя. Когда он снова зашел в здание, сотрудники ДК нажали на кнопку тревожной сигнализации. После этого прибыл наряд Росгвардии.

Увидев правоохранителей, 44-летний мужчина начал вести себя сдержанно и попытался скрыться в женской уборной. Однако его задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее суд арестовал 40-летнего жителя Приморского края по подозрению в совращении пяти 11-летних девочек. Как рассказали правоохранители, мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей. Это происходило с июня 2025 по май 2026 года в частном доме в городе Артеме.

Читайте также


происшествиярегионы

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика