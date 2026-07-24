Росгвардия задержала мужчину, пристававшего к детям около ДК в Санкт-Петербурге

Фото: MAX/"Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО"

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пристававшего к детям возле Дворца культуры имени Кирова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Северо-Западу.

Сообщения о том, что в здание заходит посторонний мужчина, пристает к детям и трогает их, когда они идут к выходу, начали поступать росгвардейцам от местных жителей.

Записи с камер видеонаблюдения помогли установить приметы нарушителя. Когда он снова зашел в здание, сотрудники ДК нажали на кнопку тревожной сигнализации. После этого прибыл наряд Росгвардии.

Увидев правоохранителей, 44-летний мужчина начал вести себя сдержанно и попытался скрыться в женской уборной. Однако его задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее суд арестовал 40-летнего жителя Приморского края по подозрению в совращении пяти 11-летних девочек. Как рассказали правоохранители, мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей. Это происходило с июня 2025 по май 2026 года в частном доме в городе Артеме.