Собянин: в Ново-Переделкине началась реставрация дачи Александра Левенсона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Ново-Переделкине стартовали реставрационные работы на даче Александра Левенсона – объекте культурного наследия федерального значения. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что это единственная сохранившаяся деревянная постройка, которую создавал архитектор Федор Шехтель. Одноэтажное здание с мансардой возвели в начале XX века. Его проект перекликается с павильонами Русского отдела на Международной выставке в Глазго, над которыми также работал Шехтель.

После революции и до 1980-х годов в доме одновременно проживали до десяти семей. Затем объект долгое время пустовал. В 1994–1997 годах он был отреставрирован, однако снова нуждается в обновлении.

По словам Собянина, специалистам предстоит удалить старую краску и лак со стен, нанести на них защитные составы, обновить кирпичную кладку цоколя и провести замену пакли на бревенчатом срубе. Не оставят без внимания и полихромную роспись на наличниках, а также флюгер, изображающий мифологическую птицу Сирин.

На прилегающей территории появятся новые кустарники и деревья. Таким образом будет воссоздана атмосфера дачной жизни начала XX века.

Ход работ будет контролироваться Мосгорнаследием, добавил градоначальник. В отреставрированном здании планируют открыть музей, посвященный творчеству Федора Шехтеля.

Вместе с тем на Арбате началась реставрация городской усадьбы XIX века, в которой жил и работал художник Валентин Серов. Дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Специалисты обновят фасады и кровлю здания.