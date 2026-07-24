В Тольятти ребенок погиб после попытки охранника помешать ему перелезть через забор

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В Тольятти десятилетний мальчик скончался в больнице после того, как охранник частного предприятия попытался помешать ему перепрыгнуть забор, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ.

Инцидент произошел 23 июля возле здания ресурсоснабжающей организации, где бегали школьники. Трое детей проползли на территорию под ограждением, а их приятель решил перелезть через забор.

Охранник заметил школьников, затем схватил перелезающего через ограду ребенка за ноги и потащил на себя. В результате мальчик получил серьезные повреждения прутьями забора и спустя сутки умер в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего"). Подозреваемый задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее от удара током погиб 10-летний ребенок в Новосибирске. Мальчик во время прогулки дотронулся до водосточной трубы, которая находилась под электрическим напряжением. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

