Российские вузы перейдут на новую модель образования до 2030 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минобрнауки РФ планирует завершить плавный переход вузов на новую модель образования до 2030 года. Об этом ТАСС заявил глава ведомства Валерий Фальков.

"По отдельным укрупненным группам специальностей, начиная с 2027 года, будем активно переходить. И крайний у нас срок – это 2030 год", – сказал он.

Как напомнил в беседе с РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, в пилотный проект входят 17 университетов. Он отметил, что образование является консервативной сферой, поэтому необходимо работать уверенно, последовательно и аккуратно, чтобы не навредить, а улучшить качество подготовки будущих специалистов.

Новая система высшего образования предполагает отмену форматов "бакалавр" и "магистр". Вместо них в учебных заведениях появится базовое и специализированное высшее образование.

Срок получения базового высшего образования составит 4–6 лет, в зависимости от специальности. Специализированное образование студенты будут получать 1–3 года. Это станет обновленным форматом магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками.

