Форматы "бакалавр" и "магистр" будут отменены в вузах РФ с сентября 2026 года

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Вузы России перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года – в учебных заведениях будут отменены форматы "бакалавр" и "магистр". Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Вместо них в вузах введут базовое и специализированное высшее образование. Срок базового высшего образования будет составлять от 4 до 6 лет, в зависимости от специальности. Специализированное же образование будет продолжительностью 1–3 года, это станет обновленным форматом магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками.

"Важное дополнение: раньше после окончания специалитета нельзя было претендовать на бюджетные места в магистратуре. Теперь такого запрета нет. Выпускник любой базовой программы сможет участвовать в конкурсе на бюджет, аспирантура выделяется в отдельный уровень профессионального образования", – цитирует Горячеву РИА Новости.

Депутат подчеркнула, что переход на новую систему высшего образования выстраивался на протяжении нескольких лет. Обсуждать замену Болонской системы начали еще в 2022 году, после чего была подготовлена программа перехода. Пилот запустили в шести университетах, в которых модель тестировалась в реальной учебной жизни.

По словам Горячевой, новая система важна для инженерных и наукоемких направлений. В подобных профессиях требуется больше глубокой подготовки, которая не укладываться в формальные четыре года.

"(Сегодня. – Прим. ред.) выпускник учится 4–6 лет, а его навыки могут быть не востребованы после учебы. Работодатели же вынуждены переучивать своих сотрудников уже внутри компаний, потому что программы подготовки в вузах не всегда гибкие, не успевают обновляться", – добавила депутат.

Новая система образования коснется абитуриентов с 2026–2027 учебного года, чтобы переход был управляемым и поэтапным. Студенты, которые на сегодня уже учатся, смогут спокойно закончить обучение по тем программам, на которые они поступали.

Дополнительное профессиональное образование станет в новой модели важной опорой, но не заменой университету. Это будет пространство для переподготовки, смены жизненных траекторий и освоения новых компетенций, подчеркнула парламентарий.

"Экономика меняется быстро, и возможность в короткие сроки дообучаться, получать новые специальности – необходимость. Но принципиально важно не подменять понятия: никакие курсы и сертификаты не могут заменить фундаментальное высшее образование", – отметила Горячева.

Депутат назвала ключевой задачей в системе образования удержание баланса между фундаментальностью, системным мышлением, академической глубиной с одной стороны и практикой, гибкостью, связью с бизнесом и регионами – с другой.

Ранее Минпросвещения РФ повысило минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в подведомственные университеты. Изменения коснулись пяти предметов.

Количество студентов в российских вузах за год увеличилось почти на 235 тысяч. С учетом приемной кампании 2025/26 года в системе высшего образования страны обучаются 4 846 085 студентов.