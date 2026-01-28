РПЦ призвала вузы бороться с неоязычеством

Фото: depositphotos/kasto

Председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) призвал руководство вузов бороться с неоязычеством, передает РИА Новости.

Заявление митрополит сделал в ходе Рождественских чтений на конференции "Духовно-нравственное воспитание в высшей школе".

"Я хотел бы призвать руководство вузов, всех тех, кто влияет на этот процесс, со всем вниманием отнестись к подобным явлениям, носящим деструктивный характер по отношению к отечественному образованию", – сказал он.

По мнению священнослужителя, неоязычество прививается под видом этнокультурных образовательных курсов, досуговой деятельности и псевдопатриотической работы. Он подчеркнул, что распространение "негативного отношения к христианским корням" прямо противоречит указу о сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Ранее зампредседателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов заявил, что в России необходимо запретить неоязыческие практики, маскирующиеся под православие. По его мнению, нужна работа на законодательном уровне, которая позволит пресекать распространение под маской "народных гуляний" оккультизма и неоязычества.