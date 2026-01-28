Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 11:43

Общество

РПЦ призвала вузы бороться с неоязычеством

Фото: depositphotos/kasto

Председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) призвал руководство вузов бороться с неоязычеством, передает РИА Новости.

Заявление митрополит сделал в ходе Рождественских чтений на конференции "Духовно-нравственное воспитание в высшей школе".

"Я хотел бы призвать руководство вузов, всех тех, кто влияет на этот процесс, со всем вниманием отнестись к подобным явлениям, носящим деструктивный характер по отношению к отечественному образованию", – сказал он.

По мнению священнослужителя, неоязычество прививается под видом этнокультурных образовательных курсов, досуговой деятельности и псевдопатриотической работы. Он подчеркнул, что распространение "негативного отношения к христианским корням" прямо противоречит указу о сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Ранее зампредседателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов заявил, что в России необходимо запретить неоязыческие практики, маскирующиеся под православие. По его мнению, нужна работа на законодательном уровне, которая позволит пресекать распространение под маской "народных гуляний" оккультизма и неоязычества.

Читайте также


обществообразованиерелигия

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика