Внебиржевой курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с марта 2023 года

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 14 марта 2023 года. Об этом следует из данных торгов.

В 17:01 по московскому времени курс американской валюты снижался на 99 копеек по отношению к предыдущему закрытию торгов, до 75,04 рубля. При этом минутами ранее он падал до 74,96 рубля.

Ранее стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте превысила 120 долларов за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Цена на драгметалл выросла на 5,84% и составила 120,17 доллара за тройскую унцию.

Кроме того, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте этого года превысила 64 доллара за баррель впервые с 5 декабря 2025 года. В момент торгов стоимость нефти составляла 64,14 доллара за баррель.

