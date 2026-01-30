В департаменте ЖКХ рассказали о работе собственной метеорологической службы

Фото: ГБУ "Автомобильные дороги"

Основную роль в организации уборки снега в столице играет собственное метеорологическое управление города, которое работает в составе ГБУ "Автомобильные дороги". Об этом РБК рассказали в департаменте ЖКХ Москвы.

Благодаря метеорологической службе коммунальщики заранее знают о погодных изменениях и могут своевременно подготовиться к непогоде. В частности, они могут рассчитать необходимое количество техники и бригад для уборки снега, защитить городские объекты от сильных порывов ветра и отрегулировать температуру в системе отопления.

До начала снегопада коммунальные службы начинают превентивную противогололедную обработку особо опасных участков дорог. Это помогает избежать образования так называемого черного льда и снизить риск аварий.

Метеорологическое управление круглосуточно мониторит погоду и готовит прогнозы на срок от нескольких часов до 10–15 суток, а при необходимости – до месяца. В среднем метеослужба создает более 130 прогнозов в сутки. Для этого используются метеодатчики по всему городу и доплеровский метеолокатор в ТиНАО.

Для сбора информации о погоде и осадках используются современные методы. Например, скорость и направление метра измеряют приборы с ультразвуковыми датчиками, количество осадков фиксирует аппарат, регистрирующий удар каждой капли, а высоту снежного покрова определяют лазерные лучи.

Между тем в столице был повторен рекорд 1994 года по высоте сугробов. В Москве 32 года назад высота снежного покрова составила 61 сантиметр. 30 января 2026-го сугробы достигли таких же значений.

Городские службы продолжают устранять последствия снегопадов, которые шли в городе с 27 по 29 января. Специалисты очищают крыши зданий и дороги. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.