Высота сугробов в Москве повторила 32-летний рекорд

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Рекорд 1994 года по высоте сугробов повторен в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

В столице 32 года назад фиксировались сугробы высотой 61 сантиметр. В пятницу, 30 января 2026 года, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ также достигла 61 сантиметра. Прирост за сутки составил 3 сантиметра.

В это же время на Балчуге сугробы достигли 69 сантиметров, а в Тушине – 63 сантиметров. В Подмосковье снежный покров оказался самым высоким в Черустях (68 сантиметров), Серпухове (66 сантиметров), Коломне (65 сантиметров) и Волоколамске (62 сантиметра).

В ночь на 30 января в столичном регионе ударили "афанасьевские морозы". Температура в городе опускалась до 16 градусов ниже нуля, а в Подмосковье – до 19 градусов мороза.



При этом городские службы столицы в непрерывном режиме продолжают устранять последствия непогоды в городе. Ожидается уменьшение интенсивности осадков, что позволит коммунальщикам ускорить работы по очистке крыш многоквартирных домов, фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков от снега и наледи.