WP: Пентагон пытается получить более 200 млрд долларов на операцию в Иране

Пентагон пытается добиться выделения свыше 200 миллиардов долларов на дальнейшее проведение военной операции против Ирана. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post.

С соответствующим запросом американское военное ведомство обратилось к Белому дому. Журналисты отмечают, что запрос на такую большую сумму точно встретит сопротивление со стороны законодателей в конгрессе США, выступающих против конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что совместная военная операция США и Израиля против Ирана завершится скоро, однако не на этой неделе. По словам Трампа, он хочет войн "меньше, чем кто-либо другой".

По информации СМИ, американский лидер отказался от новых ударов по энергетической инфраструктуре Ирана после атаки Израиля на газовое месторождение "Южный Парс". Вместе с тем Трамп поддержал данную атаку и счел ее сигналом для Тегерана на фоне ситуации с Ормузским проливом.

Эскалация конфликта произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

