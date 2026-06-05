Политолог Бобров: предлагаемое Зеленским перемирие не решает основные проблемы конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину с предложением начать прямые переговоры. Как на это отреагировали в Кремле и что стоит за жестом Киева, разбиралась Москва 24.
Письмо о мире?
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил начать прямой двусторонний диалог для завершения конфликта. Среди прочего, в Киеве предложили провести переговоры на нейтральной площадке – в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. Украина, по его словам, готова к полному прекращению огня на время диалога, а также к обмену пленными по формуле "всех на всех".
"Линия фронта сейчас – это линия, с которой должна начаться дипломатия", – отметил Зеленский.
Он также заявил, что в переговорах должны участвовать США и европейские страны в качестве возможных гарантов будущих договоренностей.
Владимир Путин ознакомился с открытым письмом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не стал раскрывать реакцию президента, но допустил, что тема письма может фигурировать на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня. Ранее Песков заявлял, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
Владимир Путин, выступая на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ 4 июня, заявил, что для переговоров не нужно прекращать боевые действия. Он предположил, что Украина хочет приостановки, поскольку российская армия ежедневно продвигается в Запорожской области.
Путин подчеркнул, что Россия готова к компромиссам, если в основу диалога лягут договоренности, достигнутые с американской стороной в Анкоридже в августе 2025 года. При этом он вновь напомнил о вопросе легитимности Зеленского, чьи президентские полномочия истекли в мае 2024 года.
"Это не каприз наш, любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода с лицами, которые являются легитимными с точки зрения конституции, основного закона страны-партнера. В данном случае Украины. Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя", – сказал Путин.
На вопрос о том, что он мог бы сказать Зеленскому после завершения конфликта, российский президент ответил: "Слава богу, что все закончилось".
Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что Зеленский поручил как можно быстрее завершить конфликт с Россией, желательно до зимы. По его оценке, это "реалистичная цель".
"Сиюминутная PR-акция"?
Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию в беседе с журналистами в Белом доме, заявил, что поддержал бы возможную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Я думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им следует покончить с этим (конфликтом. – Прим. ред.)" , – сказал хозяин Белого дома в беседе с журналистами.
Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с журналистами выразил надежду, что жест из Киева может содействовать урегулированию конфликта.
"Я считаю, что именно Украина и Россия в настоящее время могут разработать как соглашение о прекращении огня, так и мирный план. <...> Я считаю, что это хорошая инициатива, хорошо, что переговоры могут возобновиться", – сказал французский лидер.
Однако американская газета The New York Times назвала "пиар-ходом" публикацию письма. По мнению авторов материала, пока не ясно, что президент Украины может получить от использования "смешанной тактики", сочетающей провоцирование конфликта и призывы к миру.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с ТАСС назвал письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир. Член комитета нижней палаты по международным делам Роза Чемерис в разговоре с журналистами агентства заявила, что Зеленский хочет вернуть себе внимание мировых новостей.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров в беседе с РИА Новости выразил мнение, что Зеленский пытается создать иллюзию мира, так как внутри украинского общества есть высокий уровень запроса на это. А бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил ТАСС, что открытое письмо не содержит конкретных мирных предложений или компромиссов. По его словам, в тексте лишь нападки на Россию и лично на Владимира Путина, а также предложения, от которых Москва не раз отказывалась.
Руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Александр Бобров в разговоре с Москвой 24 согласился с мнением, что письмо Зеленского направлено на перетягивание внимания, когда основная медийная повестка сконцентрирована вокруг ПМЭФ, где обсуждаются достижения российской экономики в условиях санкций.
"Неслучайно послание озвучили практически синхронно с разговором нашего президента с иностранными журналистами. Важно понять: это действительно желание Зеленского договариваться или сиюминутная PR-акция", – сказал Бобров.
Если предположить искренность Зеленского, эксперт призвал вспомнить о так называемом духе Анкориджа – договоренностях между президентами России и США.
По мнению эксперта, любые перемирия, которые предлагает Зеленский, – это не решение проблемы.
"Оно будет, если мы действительно договоримся о полноценном мире, в котором станут учитываться все особенности урегулирования как с территориальной точки зрения, так и с точки зрения других смежных вопросов. Тогда будет иметь смысл останавливать военные действия, чтобы их больше не возобновлять", – уточнил политолог.
Россия неоднократно сталкивалась с тем, что украинский президент предлагает мирные решения, а затем своими реальными действиями фактически дезавуирует сказанное, подчеркнул Бобров.