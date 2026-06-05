Политолог Бобров: предлагаемое Зеленским перемирие не решает основные проблемы конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину с предложением начать прямые переговоры. Как на это отреагировали в Кремле и что стоит за жестом Киева, разбиралась Москва 24.

Письмо о мире?

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил начать прямой двусторонний диалог для завершения конфликта. Среди прочего, в Киеве предложили провести переговоры на нейтральной площадке – в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. Украина, по его словам, готова к полному прекращению огня на время диалога, а также к обмену пленными по формуле "всех на всех".

"Линия фронта сейчас – это линия, с которой должна начаться дипломатия", – отметил Зеленский.

Он также заявил, что в переговорах должны участвовать США и европейские страны в качестве возможных гарантов будущих договоренностей.

Владимир Путин ознакомился с открытым письмом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не стал раскрывать реакцию президента, но допустил, что тема письма может фигурировать на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня. Ранее Песков заявлял, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.

Владимир Путин, выступая на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ 4 июня, заявил, что для переговоров не нужно прекращать боевые действия. Он предположил, что Украина хочет приостановки, поскольку российская армия ежедневно продвигается в Запорожской области.





Владимир Путин президент РФ Километр двести, километр триста, 800 метров. По фронту столько же в глубину. Конечно, лучше это остановить.

Путин подчеркнул, что Россия готова к компромиссам, если в основу диалога лягут договоренности, достигнутые с американской стороной в Анкоридже в августе 2025 года. При этом он вновь напомнил о вопросе легитимности Зеленского, чьи президентские полномочия истекли в мае 2024 года.

"Это не каприз наш, любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода с лицами, которые являются легитимными с точки зрения конституции, основного закона страны-партнера. В данном случае Украины. Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя", – сказал Путин.

На вопрос о том, что он мог бы сказать Зеленскому после завершения конфликта, российский президент ответил: "Слава богу, что все закончилось".

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что Зеленский поручил как можно быстрее завершить конфликт с Россией, желательно до зимы. По его оценке, это "реалистичная цель".

"Сиюминутная PR-акция"?

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию в беседе с журналистами в Белом доме, заявил, что поддержал бы возможную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Я думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Им следует покончить с этим (конфликтом. – Прим. ред.)" , – сказал хозяин Белого дома в беседе с журналистами.

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с журналистами выразил надежду, что жест из Киева может содействовать урегулированию конфликта.

"Я считаю, что именно Украина и Россия в настоящее время могут разработать как соглашение о прекращении огня, так и мирный план. <...> Я считаю, что это хорошая инициатива, хорошо, что переговоры могут возобновиться", – сказал французский лидер.

Однако американская газета The New York Times назвала "пиар-ходом" публикацию письма. По мнению авторов материала, пока не ясно, что президент Украины может получить от использования "смешанной тактики", сочетающей провоцирование конфликта и призывы к миру.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с ТАСС назвал письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир. Член комитета нижней палаты по международным делам Роза Чемерис в разговоре с журналистами агентства заявила, что Зеленский хочет вернуть себе внимание мировых новостей.





Роза Чемерис член комитета Госдумы по международным делам Придумать очередной повод этому массовику-затейнику несложно, он будто привычно играет в очередном сериале.

Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров в беседе с РИА Новости выразил мнение, что Зеленский пытается создать иллюзию мира, так как внутри украинского общества есть высокий уровень запроса на это. А бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил ТАСС, что открытое письмо не содержит конкретных мирных предложений или компромиссов. По его словам, в тексте лишь нападки на Россию и лично на Владимира Путина, а также предложения, от которых Москва не раз отказывалась.



Фото: AP Photo/Aurelien Morissard; Pavel Bednyakov

Руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Александр Бобров в разговоре с Москвой 24 согласился с мнением, что письмо Зеленского направлено на перетягивание внимания, когда основная медийная повестка сконцентрирована вокруг ПМЭФ, где обсуждаются достижения российской экономики в условиях санкций.

"Неслучайно послание озвучили практически синхронно с разговором нашего президента с иностранными журналистами. Важно понять: это действительно желание Зеленского договариваться или сиюминутная PR-акция", – сказал Бобров.

Если предположить искренность Зеленского, эксперт призвал вспомнить о так называемом духе Анкориджа – договоренностях между президентами России и США.





Александр Бобров руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Пока в публичном поле Путин никогда не отходил от главной сути: необходимости достигнуть цели специальной военной операции, защитить Донбасс. Это означает, что из остающейся под контролем Украины части Донецкой области должны быть выведены украинские войска, чего Зеленский делать не хочет.

По мнению эксперта, любые перемирия, которые предлагает Зеленский, – это не решение проблемы.

"Оно будет, если мы действительно договоримся о полноценном мире, в котором станут учитываться все особенности урегулирования как с территориальной точки зрения, так и с точки зрения других смежных вопросов. Тогда будет иметь смысл останавливать военные действия, чтобы их больше не возобновлять", – уточнил политолог.

Россия неоднократно сталкивалась с тем, что украинский президент предлагает мирные решения, а затем своими реальными действиями фактически дезавуирует сказанное, подчеркнул Бобров.

