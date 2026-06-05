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05 июня, 12:24

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Политолог Бобров: Зеленский письмом Путину перетягивает внимание с ПМЭФ

Политолог заявил, что Зеленский письмом Путину перетягивает внимание с ПМЭФ

Фото: ТАСС/EPA/Leszek Szymanski

Письмо президента Украины Владимира Зеленского Владимиру Путину направлено на перетягивание внимания с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Такое мнение в беседе с Москвой 24 выразил руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Александр Бобров.

По его словам, сейчас основная медийная повестка выстроена вокруг ПМЭФ, где обсуждаются достижения российской экономики в условиях санкций. Поэтому письмо Зеленского озвучили практически синхронно с беседой Путина с иностранными журналистами.

Важно понять, действительно ли Зеленский хочет договориться или сейчас ему просто нужен пиар, добавил Бобров. Он напомнил, что украинский лидер неоднократно что-то предлагал, а затем отказывался от своих слов.

"Очень хотелось бы, чтобы это приближало мирный договор, но сейчас Россия и Украина все еще остаются на прежних позициях", – сказал эксперт.

Он отметил, что Путин никогда не отходил от главной сути СВО – необходимости защитить Донбасс. Это означает, что украинские войска должны быть выведены из контролируемой Киевом части Донецкой области, что Зеленский делать не хочет. Любые идеи главы киевского режима по перемирию не являются решением конфликта, подчеркнул Бобров.

Если Москва и Киев смогут договориться о полноценном мире, можно будет прекратить военные действия и не возобновлять их, добавил эксперт. При этом в договоренностях должны будут учитываться все особенности урегулирования как с территориальной точки зрения, так и с точки зрения других смежных вопросов.

Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо Путину, в котором призвал президента России завершить конфликт и предложил провести встречу в третьей стране. Позже в Кремле заявили, что российскому лидеру было доложено об этом обращении.

Президент США Дональд Трамп поддержал идею, отметив, что встреча лидеров двух стран стала бы отличным развитием событий. По его словам, Вашингтон ожидает, что и Москва, и Киев пойдут на взаимные уступки для урегулирования конфликта.

Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву для разговора с Путиным

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Сюжеты: Переговоры по Украине , ПМЭФ-2026
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