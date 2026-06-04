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04 июня, 20:53

Политика

Путин заявил, что правящие круги в Киеве не заинтересованы в завершении конфликта

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что правящие круги в Киеве не заинтересованы в завершении конфликта на Украине, так как у них не будет перспектив для удержания власти.

"Да и экономические проблемы нужно решать", – добавил российский лидер.

Президент РФ также считает, что киевский режим не готов к урегулированию конфликта. Такой вывод он сделал исходя из внутриполитической ситуации. Глава государства объяснил, что в случае установления мира на Украине борьба за власть в Киеве и экономическая ситуация в стране на этом фоне обострятся.

Кроме того, Путин, комментируя предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о евроассоциации Украины, заявил, что Москва не высказывается против этой инициативы. Однако, по его словам, российская сторона выступает против превращения Евросоюза в военный блок. Президент РФ отметил, что именно это вызывает озабоченность.

"Но мы не против каких-то экономических интеграций, пожалуйста, ради бога", – заключил глава государства.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что риск эскалации украинского конфликта на сегодняшний день выше, чем два года назад. Американская администрация особенно обеспокоена предстоящей суровой зимой на Украине из-за неспособности Киева генерировать электроэнергию, добавил он.

Также Рубио сообщал, что у конфликта на Украине нет военного решения. По его мнению, украинский кризис можно урегулировать лишь дипломатией.

Путин заявил, что ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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