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03 июня, 17:49

Политика

Рубио заявил, что у конфликта на Украине нет военного решения

Фото: Getty Images/Anadolu/Nathan Posner

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что у конфликта на Украине нет военного решения. Он высказался об этом на слушаниях в палате представителей США, передает его слова РИА Новости.

По мнению политика, конфликт на Украине можно урегулировать лишь дипломатией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что спецоперацию можно завершить до конца суток, если украинский лидер Владимир Зеленский прикажет своим военным покинуть территорию регионов РФ.

Он добавил, что спецоперация продолжится, если Украина будет отказываться от переговоров и принятия серьезных решений, которые могли бы привести к урегулированию конфликта. При этом Россия, по словам Пескова, все так же предпочитает идти мирным путем.

Владимир Путин до этого подчеркивал, что конкретные сроки окончания спецоперации называть невозможно. Однако, по его словам, ситуация на поле боя складывается так, что можно говорить о приближении конфликта к завершению.

Путин заявил, что ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО

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