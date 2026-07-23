Эксперт Богачева: уроки по этике необходимо вводить в российских школах с 1 класса

В Общественной палате РФ предложили преподавать в школах основы этики и культуры общения. На кого могут лечь эти задачи и насколько подобная дисциплина может быть полезной для детей, выяснила Москва 24.

Важные правила

В российских школах требуется ввести курсы по этике, культуре речи и эстетическому воспитанию для формирования личности ребенка, сообщили РИА Новости со ссылкой на замсекретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба.

Общественник отметил, что в современной школе недооценивают роль этих дисциплин в развитии детей, хотя они критически важны.





Владислав Гриб замсекретаря Общественной палаты РФ Тем более мы вводим оценки за поведение. Если мы вводим такие оценки, то нужно говорить со школьниками об этике, эстетике и правилах поведения в рамках школьной программы.

С этим мнением согласен и заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров. По его словам, широкое внедрение данной дисциплины назрело давно.

В беседе с Москвой 24 эксперт уточнил, что такая необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры, а также с тем, что русский язык подвергается серьезным искажениям.

"В некоторых школах данные уроки уже проводятся, но пока история носит единичный характер. При массовом внедрении может возникнуть дополнительная нагрузка. Безусловно, в части учреждений возможно привлечение внешних специалистов, но это требует дополнительных финансовых ресурсов", – предупредил специалист.

Снегуров также подчеркнул, что чаще подобные дисциплины поручают уже работающим педагогам. По этой причине может возрасти отчетность, общее количество часов, а также возникнуть необходимость в курсах повышения квалификации.





Александр Снегуров заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк При делегировании преподавания этикета первыми кандидатами становятся классный руководитель, а также учителя истории или литературы. Однако освоить эту сферу может и педагог другого профиля – например, географии, биологии или даже физики, если этикет является его увлечением.

Кроме того, включение этикета в обязательное расписание приведет к увеличению нагрузки на школьников, поскольку их учебный план уже насыщен. Поэтому оптимальным решением станет внедрение таких занятий в формате курсов дополнительного образования во внеурочное время, уверен Снегуров.

Конкретный пример

По мнению эксперта по светскому и деловому этикету Екатерины Богачевой, ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга, предотвратить и урегулировать конфликты, а также найти общий язык с людьми разных возрастов.

В разговоре с Москвой 24 она подчеркнула, что подобные уроки должны включать в себя множество полезных знаний и навыков. Главным образом – речевой этикет.

"Также необходимо объяснить детям базовые правила дресс-кода в зависимости от ситуации и типа мероприятия. Кроме того, важно добавить и блок про светский этикет: правила поведения в общественных местах, на экскурсиях, в музеях и театрах. То есть рассказывать, как правильно себя вести, что допустимо и что не принято. Эти темы можно интегрировать во внеурочную деятельность, связывая с реальными походами и мероприятиями", – заверила Богачева.

Не менее значима этика общения между сверстниками, умение слушать и уважать собеседника. По сути, практически любые аспекты этикета могут быть интегрированы в учебный процесс.





Екатерина Богачева эксперт по светскому и деловому этикету Такие уроки стоит начинать с первого класса, но подход должен зависеть от возраста детей. Для младших школьников материал лучше подавать в игровой форме, разыгрывая определенные ситуации. С ребятами постарше можно связывать тему с литературой и историей, сравнивая, что было принято раньше и как принято сейчас. Главное – адаптировать методику под возраст и интересы.

В свою очередь, детский психолог Наталья Искра отметила в разговоре с Москвой 24, что освоение социальных компетенций и этикета напрямую расширяет поведенческий репертуар ребенка. По ее мнению, приобретение подобных знаний формирует у него понимание существующих моделей взаимодействия, будь то правила сервировки или нормы коммуникации в обществе.



"Владение широким спектром инструментов позволяет осознанно адаптировать действия под конкретный контекст вместо того, чтобы поступать по единственному знакомому шаблону. Ключевой эффект такого развития заключается не в заучивании ритуалов, а в обретении субъектности. Человек получает возможность самостоятельно решать, принимать ли предложенные условия или отказаться от них", – подчеркнула эксперт.

Чем богаче внутренний каталог сценариев, тем более взвешенным становится решение человека о том, что ему подходит, а что нет.





Наталья Искра детский психолог Воспитание по этикету и культуре речи начинается буквально с рождения ребенка. Примерно до 7 лет приучение идет непосредственно через пример окружающих людей, а именно семьи. До появления речи память является механической, однако в этот период формируется базовое представление о том, "как должно быть". Именно эти установки впоследствии определяют поведение.

Наталья Искра уверена: если в семье принята грубая речь, убедить ребенка в неправильности этого будет крайне сложно. То же самое касается правил этикета: они усваиваются через постоянное наблюдение. Например, если дети с раннего детства видят, что за столом используют салфетки и столовые приборы, они воспринимают это как естественный порядок вещей и не допускают иного, подчеркнула психолог.