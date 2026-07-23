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23 июля, 16:41

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Эксперт Богачева: уроки по этике необходимо вводить в российских школах с 1 класса

Культурная дисциплина? Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей

В Общественной палате РФ предложили преподавать в школах основы этики и культуры общения. На кого могут лечь эти задачи и насколько подобная дисциплина может быть полезной для детей, выяснила Москва 24.

Важные правила

Фото: 123RF.com/yurich20

В российских школах требуется ввести курсы по этике, культуре речи и эстетическому воспитанию для формирования личности ребенка, сообщили РИА Новости со ссылкой на замсекретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба.

Общественник отметил, что в современной школе недооценивают роль этих дисциплин в развитии детей, хотя они критически важны.

Тем более мы вводим оценки за поведение. Если мы вводим такие оценки, то нужно говорить со школьниками об этике, эстетике и правилах поведения в рамках школьной программы.
Владислав Гриб
замсекретаря Общественной палаты РФ

С этим мнением согласен и заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров. По его словам, широкое внедрение данной дисциплины назрело давно.

В беседе с Москвой 24 эксперт уточнил, что такая необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры, а также с тем, что русский язык подвергается серьезным искажениям.

"В некоторых школах данные уроки уже проводятся, но пока история носит единичный характер. При массовом внедрении может возникнуть дополнительная нагрузка. Безусловно, в части учреждений возможно привлечение внешних специалистов, но это требует дополнительных финансовых ресурсов", – предупредил специалист.

Снегуров также подчеркнул, что чаще подобные дисциплины поручают уже работающим педагогам. По этой причине может возрасти отчетность, общее количество часов, а также возникнуть необходимость в курсах повышения квалификации.

При делегировании преподавания этикета первыми кандидатами становятся классный руководитель, а также учителя истории или литературы. Однако освоить эту сферу может и педагог другого профиля – например, географии, биологии или даже физики, если этикет является его увлечением.
Александр Снегуров
заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк

Кроме того, включение этикета в обязательное расписание приведет к увеличению нагрузки на школьников, поскольку их учебный план уже насыщен. Поэтому оптимальным решением станет внедрение таких занятий в формате курсов дополнительного образования во внеурочное время, уверен Снегуров.

Конкретный пример

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

По мнению эксперта по светскому и деловому этикету Екатерины Богачевой, ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга, предотвратить и урегулировать конфликты, а также найти общий язык с людьми разных возрастов.

В разговоре с Москвой 24 она подчеркнула, что подобные уроки должны включать в себя множество полезных знаний и навыков. Главным образом – речевой этикет.

"Также необходимо объяснить детям базовые правила дресс-кода в зависимости от ситуации и типа мероприятия. Кроме того, важно добавить и блок про светский этикет: правила поведения в общественных местах, на экскурсиях, в музеях и театрах. То есть рассказывать, как правильно себя вести, что допустимо и что не принято. Эти темы можно интегрировать во внеурочную деятельность, связывая с реальными походами и мероприятиями", – заверила Богачева.

Не менее значима этика общения между сверстниками, умение слушать и уважать собеседника. По сути, практически любые аспекты этикета могут быть интегрированы в учебный процесс.

Такие уроки стоит начинать с первого класса, но подход должен зависеть от возраста детей. Для младших школьников материал лучше подавать в игровой форме, разыгрывая определенные ситуации. С ребятами постарше можно связывать тему с литературой и историей, сравнивая, что было принято раньше и как принято сейчас. Главное – адаптировать методику под возраст и интересы.
Екатерина Богачева
эксперт по светскому и деловому этикету

В свою очередь, детский психолог Наталья Искра отметила в разговоре с Москвой 24, что освоение социальных компетенций и этикета напрямую расширяет поведенческий репертуар ребенка. По ее мнению, приобретение подобных знаний формирует у него понимание существующих моделей взаимодействия, будь то правила сервировки или нормы коммуникации в обществе.
 
"Владение широким спектром инструментов позволяет осознанно адаптировать действия под конкретный контекст вместо того, чтобы поступать по единственному знакомому шаблону. Ключевой эффект такого развития заключается не в заучивании ритуалов, а в обретении субъектности. Человек получает возможность самостоятельно решать, принимать ли предложенные условия или отказаться от них", – подчеркнула эксперт.

Чем богаче внутренний каталог сценариев, тем более взвешенным становится решение человека о том, что ему подходит, а что нет.

Воспитание по этикету и культуре речи начинается буквально с рождения ребенка. Примерно до 7 лет приучение идет непосредственно через пример окружающих людей, а именно семьи. До появления речи память является механической, однако в этот период формируется базовое представление о том, "как должно быть". Именно эти установки впоследствии определяют поведение.
Наталья Искра
детский психолог

Наталья Искра уверена: если в семье принята грубая речь, убедить ребенка в неправильности этого будет крайне сложно. То же самое касается правил этикета: они усваиваются через постоянное наблюдение. Например, если дети с раннего детства видят, что за столом используют салфетки и столовые приборы, они воспринимают это как естественный порядок вещей и не допускают иного, подчеркнула психолог.

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