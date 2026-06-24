Эксперт Чубуков: отказаться от контрольных работ в школах невозможно

Минпросвещения РФ сократило число контрольных и проверочных работ в школах до 10% от учебного времени. Позволит ли это качественно отслеживать успехи учащихся и есть ли альтернативные методы среза знаний, разбиралась Москва 24.

Ослабить хватку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Контрольные и проверочные работы в российских школах теперь не могут занимать больше 10% от общего учебного времени, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.





Сергей Кравцов министр просвещения РФ Мы сократили количество контрольных работ, убрав дублирующие и объективно излишние проверки.

Также Минпросвещения РФ внесло коррективы в проведение Основного и Единого госэкзаменов (ОГЭ и ЕГЭ): теперь у детей проверяются исключительно те знания, которые они получали во время занятий. Полностью идентичны школьной программе и формулировки заданий, отметил Кравцов.

Заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров рассказал Москве 24, что контрольные работы проводятся по разным линиям, от центров качества образования до самого педагога. Их оптимальная периодичность – одна крупная контрольная в один-два месяца.

"Обычно количество возрастает к концу учебного года, начиная с марта. Основная цель – оценить уровень знаний и умений ученика, способность применять инструменты в разных сферах", – рассказал преподаватель.

По его словам, для педагога это повод скорректировать индивидуальную траекторию развития ребенка и пересмотреть методические подходы. Для школы – возможность увидеть общую картину успеваемости, выделить одаренных и отстающих.





Александр Снегуров заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк Однако квалифицированный учитель способен делать выводы не только по результатам контрольных, но и через систематическое наблюдение за учениками. Опытный педагог и без этих заданий видит, когда нужно изменить темп или направление работы.

Администрация и вышестоящие органы оценивают работу учебного заведения по формальным результатам контрольных, наблюдения педагогов в эту систему не вписываются. При этом балльная система не отражает реальной картины: ребенок может быть старательным и динамично развиваться, но получать низкие оценки, обратил внимание Снегуров.

"Можно проводить срезы хоть каждую неделю, но не стоит забывать, что школа – это прежде всего педагогическая среда, а не механизм тотального контроля. Частые проверки провоцируют стресс, тревожность и снижают мотивацию учащихся", – добавил он.

По его мнению, сокращение числа контрольных само по себе не сделает популярными альтернативные формы: проекты, творческие задания или школьные "курсовые". Но оно высвободит время и силы для их качественной реализации.

Сейчас учителя и школьники, по словам педагога, перегружены: конкурсы, контрольные, волонтерство, другие активности. Необходимо привести все в сбалансированную систему, которая не подавляла бы психологическое состояние учеников, резюмировал он.

Больше знаний?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Контрольные в школе нужны – это часть учебного процесса и элемент проверки знаний, заметил в беседе с Москвой 24 исследователь ЕГЭ, репетитор по истории и обществознанию Антон Чубуков.

"Всероссийские проверочные работы (ВПР) тоже необходимы, потому что без них в каждой школе складываются собственные представления о том, за что ставить оценку. В таком случае появляются медалисты, чьи знания неравноценны по сравнению с другими. Без контроля не обойтись ни внутри учебного процесса, ни для согласованной работы системы образования в целом", – рассказал он.

По его словам, одни считают, что контрольных, особенно всероссийского масштаба, где одинаковые вопросы проверяются по единым правилам (своего рода мини-ЕГЭ, но менее жесткие), должно быть больше. Другие же приводят аргументы в виде связанных с этим проблем. В частности, разные части программы в одном классе проходятся в разное время, и детям попадаются задания на неизученные темы. Плюс бывают задания формата, к которому нужно готовиться заранее, тратя на это дополнительное учебное время.





Антон Чубуков исследователь ЕГЭ, репетитор по истории и обществознанию Поэтому, с одной стороны, работы нужны, с другой – они напрягают педагогов и тормозят учебный процесс. Инициатива сократить их количество возникла не на пустом месте: чем их больше, тем меньше времени остается на изучение материала. Существует риск получить школу, где есть только контрольные, а новый материал дети будут осваивать сами или с репетиторами.

По мнению Чубукова, альтернатив контрольным на данный момент не существует.

"Многие школы и педагоги просят доверять им в вопросе проверок, но делать это можно не со всеми и не всегда. Заменить существующую систему на что-то третье – тот же вопрос, что и с ЕГЭ: у него много недостатков, но никто не предложил решение, которое бы лучше обеспечивало контроль и создавало равные условия для выпускников. То же самое с контрольными работами", – объяснил эксперт.

Решение сократить их количество до 10% от учебного времени Чубуков назвал понятным и нормальным. Но полностью отказаться от контрольных или радикально пересмотреть формат вряд ли реально, заключил он.

