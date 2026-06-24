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24 июня, 19:24

Общество

Компания VK разработала капсульную коллекцию мерча ко Дню молодежи

Фото: пресс-служба VK

Компания VK создала капсульную коллекцию мерча "Между нами контакт". Презентация пройдет на фестивале "День молодежи – 2026" в Смоленске, сообщила пресс-служба VK.

Мерч состоит из 14 позиций. В коллекцию, которая отражает единство цифровой и офлайн-культуры, вошли оверсайз-футболка, сумка-мешок, брелоки-обвесы и другие аксессуары.

Первыми вещи получили блогеры Леша Янгер (настоящее имя – Алексей Авдеев. – Прим. ред.) и Милана Некрасова. Они приняли участие в проекте и показали возможности стилизации элементов коллекции.

Получить набор мерча можно в розыгрыше в мессенджере MAX. Для этого необходимо активировать чат-бот, правильно ответить на вопросы и подписаться на канал Росмолодежи. 100 победителей будут выбраны случайным образом, также все участники розыгрыша получат тематический стикерпак в MAX.

Директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров отметил, что для компании важно поддерживать молодых людей и давать им возможности для самореализации, поэтому корпорация участвует в важных событиях для молодежи.

"Одно из таких – День молодежи: мы рады выступить стратегическим партнером фестиваля "День молодежи – 2026", центральной точкой проведения которого в этом году стал город Смоленск, и представить капсульную коллекцию мерча, которая объединяет цифровую культуру и повседневную моду", – рассказал он.

Уваров уточнил, что в пространстве VK на фестивале все желающие смогут познакомиться с сервисами компании, поучаствовать в интерактивах, получить призы и выиграть мерч.

День молодежи отметят в России 27 июня. В Москве в честь праздника пройдет более 200 мероприятий. Концерты, лекции и экскурсии организуют на ВДНХ, в музеях, библиотеках, парках и на других культурных площадках. Ключевым событием станет фестиваль в парке "Ходынское поле".

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