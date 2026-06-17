Сергунина: фестивали, концерты и соревнования пройдут в Москве ко Дню молодежи

Фото: пресс-служба КОСиМП

27 июня в России будут отмечать День молодежи. В честь праздника на ВДНХ, в музеях, библиотеках, парках и на других культурных площадках столицы пройдет более 200 мероприятий: от концертов и спортивных тренировок до лекций и экскурсий. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Ключевым событием станет фестиваль в парке "Ходынское поле". Его проведут 27–28 июня и посвятят Году единства народов России. Все желающие познакомятся с культурой и обычаями жителей разных регионов нашей страны. Также посетителей ждут патриотические, спортивные, профориентационные и другие программы", – отметила Сергунина.

Мероприятия фестиваля организуют на тематических площадках, отражающих направления проекта "Молодежь Москвы". В зоне "Развитие" пройдут творческие мастер-классы по марийской вышивке, созданию алтайских накосных украшений и каргопольских игрушек.

На площадках "Спорт" гости смогут присоединиться к старорусским забавам, таким как кила (игра в мяч) и буза (разновидность борьбы). В пространствах "Город героев" запланированы открытые диалоги с участниками специальной военной операции.

На главной аллее парка москвичей и туристов пригласят поучаствовать в танцевальном флешмобе – здесь выступят около 300 ребят в народных костюмах. В гастрономической зоне посетителям будут предлагать блины, окрошку и фермерские продукты из разных уголков России.

На площадке "Карьера" для ребят проведут профориентационные встречи с экспертами и ярмарку вакансий.

Кроме того, гостей ждут выступления группы Uma2rman и других известных артистов, а также участников и победителей фестиваля "Московская студенческая весна".

Узнать подробности и зарегистрироваться для посещения можно на портале "Молодежь Москвы".

Программу ко Дню молодежи подготовили и на ВДНХ. 27 июня в Государственном музее-заповеднике Л. Н. Толстого на территории выставки пройдет концерт классической музыки. А 28 июня в центре "Космонавтика и авиация" запланирована экскурсия, посвященная юности знаменитых отечественных покорителей космоса. Для участия в обоих мероприятиях нужно зарегистрироваться заранее на сайте ВДНХ.

27–28 июня кинопарк "Москино" приглашает на музыкальный фестиваль "Солома". Он объединит как начинающих, так и уже известных исполнителей. В их числе – Zivert и Антоха MC. Билеты доступны на официальном сайте.

27 июня в Таганском парке организуют тренировки и лекции по йоге, а в Измайловском – спортивные соревнования для всех желающих по воркауту, фристайлу на велосипеде и брейк-дансу.

В День молодежи в Центральной молодежной библиотеке № 122 имени А. С. Грина расскажут об истории праздника, его значении и предложат обсудить произведения поэтов, писателей и мыслителей разных эпох, посвященные опыту взросления.

Расписание и условия посещения мероприятий можно посмотреть на сайтах культурных учреждений и страницах в их социальных сетях.

Программа пройдет в рамках проекта "Лето в Москве" – ключевого события сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни города. Главная тема этого года – "Время быть вместе", а цель всех мероприятий – объединить и сблизить жителей столицы.

Ранее сообщалось, что 20 и 21 июня в кинопарке "Москино" пройдет семейный фестиваль "Традиция" под открытым небом. Центральная площадь кинопарка на два дня станет подиумом. Фестиваль откроет показ "Русская мода" с работами начинающих дизайнеров.

