В кинопарке "Москино" пройдут модные показы в рамках фестиваля "Традиция"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В кинопарке "Москино", подведомственном столичному департаменту культуры, 20 и 21 июня состоится семейный фестиваль под открытым небом "Традиция", где пройдут модные показы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что фестиваль организован в рамках проекта "Лето в Москве". Центральная площадь кинопарка на два дня превратится в подиум. Такая идея родилась у продюсера и режиссера Эдуарда Боякова и писателя Захара Прилепина. Они задумали создать пространство, где прошлое встретится с настоящим, а традиции обретут новое звучание.

Фестиваль откроет 20 июня в 13:00 показ "Русская мода" с работами молодых дизайнеров. Среди них – коллекция "Березовая роща" Яны Пономаревой из Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина. Автор вдохновлялась полотном Архипа Куинджи. Она перенесла его палитру – темно-болотный цвет теней, голубизну неба, графическую строгость черно-белых стволов и теплое свечение – на ткань и в крой, превратив моделей в живые фрагменты пейзажа.

Также манифест молодежной программы – коллекция "Краса России" от волонтерского клуба "Творим вместе". Авторы – Ярослав Ситников и Анна Николаенко из Волгоградского технологического колледжа. Они выстраивают драматургию на дуальности – мягкий лен с ручной вышивкой и кружевом сочетается с архитектурной черной кожей.

Главным элементом коллекции стал апсайклинг. Наряды создавали из производственных остатков и старой одежды, которую переработали и перекроили заново. Дизайнеры намеренно оставили швы и потертости как знаки пережитой истории, а костюмы дополнили декоративной росписью.

Также будет представлена камерная и тактильная коллекция "Альбом моей бабушки" от Московского государственного института культуры. Каждая вещь в ней задумана как страница семейного альбома. Крой и фактуры передают хрупкость воспоминаний, а диалог между поколениями воплощен через бережное цитирование винтажных силуэтов.

Программа продолжится в 15:00 брендом Алины Паниной "Инкарма", он уже более 10 лет занимается исследовательской работой. В основе каждой вещи – изучение сотен музейных экспонатов и восстановление орнаментальных схем. Коллекция представляет собой диалог эпох, где средневековая символика переведена на язык современного дизайна с помощью старинной техники блок-принта. Аутентичность вещам придает ручная набойка на натуральных тканях.

Дизайнер Елена Чернева представит коллекцию "Белая березонька". Ее наряды из льна, хлопка и крапивы украшены кружевом и вышивкой. Автор сочетает мотивы народного костюма с современным представлением о женственности.

В 19:00 гости увидят уникальную коллекцию Светланы Воскресенской на тему "Светотени", которая раскрывается через баланс темного и светлого. Среди выбранных материалов – крапива, хлопок и шелк.

Также в этот вечер можно будет познакомиться с брендом Ирины Матюшенко. Коллекция Beautiful Criminals объединит старинные русские наряды с модной эстетикой. Гости увидят архетипические элементы русского костюма, переосмысленные через призму гранжа и деконструктивизма.

Во второй день фестиваля, 21 июня в 13:00, пройдет дефиле с коллекцией "Оберег" Нади Андриановой. В основе – художественное исследование мифологии города Шахуньи, чье название с местных наречий переводится как "обман". Дизайнер погрузит зрителя в пространство поиска себя через символизм, сказки и предания предков. Особенность коллекции – ткани, созданные мастерицами шахунской фабрики "Льница" на отреставрированных станках XIX века. Каждый знак выткан вручную, а лекала повторяют исторический крой Нижегородской губернии.

Также свою коллекцию покажет семейный тандем дизайнеров Татьяны и Анастасии Углицких. Она балансирует между высокой вечерней модой и русским стилем. В основе – сложный крой, изысканные корсеты и торжественность силуэта.

Дневную часть программы завершит детский бренд Polusha – в 15:00. Марка работает как институт памяти, где каждая коллекция задумана как коллаборация с современными художниками, наследниками народных промыслов. Ее идея – создать платья, которые будут храниться в семьях как артефакты и передаваться из поколения в поколение.

В 17:00 на подиуме представят бренд Lagvica Натальи Якуниной и Татьяны Тихоновой. Дизайнеры работают с мотивами ярославской вышивки. Они изучают архивы и переосмысливают традиционные орнаменты на современный лад.

Завершит программу коллекция-рефлексия "Исток" дизайнера Маши Андриановой. Она переводит тактильные ощущения, напоминающие о детстве, в фактуры и силуэты. Это поэтическое возвращение к первоначалу и метафора вечного течения жизни.

Подробное расписание доступно на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что в Москве с 10 по 14 июня состоится фестиваль "Времена и эпохи". Столица превратится в музей под открытым небом. Мероприятие пройдет более чем на 30 площадках в центре и на 27 окружных локациях. В программе – 15 реконструкций, выставки, театрализованные представления и исторические постановки, а также более 1 100 часов мастер-классов.