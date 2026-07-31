В ОДКБ заявили, что РФ поможет Белоруссии в случае провокаций на границе с Украиной

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Россия готова подставить "плечо" Белоруссии как в формате Союзного государства, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если на границе с Украиной и другими недружественными странами возникнут провокации. Об этом РИА Новости заявил постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.

"Напряженность растет, при этом руководство Республики Белоруссии стремится избежать и конфронтационной риторики, и провокационных действий", – отметил Васильев.

Дипломат подчеркнул, что ключевое слово в оценке обстановки по периметру границы с Украиной и другими недружественными странами остается за белорусской стороной.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко призвал жителей Гомельской области, которая граничит с Украиной, не беспокоиться. Он заверил, что у Белоруссии хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора.