Школьница добилась пересдачи ЕГЭ после обвинения в списывании через камеру в пуговице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Суд в Карачаево-Черкесии признал незаконным удаление школьницы с ЕГЭ по биологии после обвинения в списывании через камеру, встроенную в пуговицу рубашки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Во время экзамена девушку вывели из аудитории из-за подозрений, что в третьей пуговице ее блузки встроена видеокамера. При этом, как отмечается в материалах дела, никакое техническое устройство у школьницы не изымали, а саму камеру никто из организаторов не видел и не описывал.

В суде член экзаменационной комиссии пояснил, что не был уверен в наличии камеры. По его словам, ему показались блики, из-за чего он решил, что в пуговице может быть скрыто устройство.

После инцидента в отношении школьницы составили административный протокол. В нем указывалось, что одна из пуговиц отличалась от остальных и на нее сработал металлоискатель, однако конкретное запрещенное устройство в документе не было указано.

Суд установил, что девушка носит жесткий корсет с металлическими вставками по состоянию здоровья, именно на него отреагировал металлоискатель еще при входе в пункт проведения экзамена. Кроме того, выяснилось, что на блузке школьницы вообще не было пуговиц, только металлические кнопки.

В результате суд пришел к выводу, что наличие у девушки технического средства для видеосъемки не доказано. Акт об удалении с экзамена признали незаконным, а школьнице разрешили повторно сдать ЕГЭ по биологии.

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