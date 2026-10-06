В США мужчина нашел алмаз стоимостью около 1 млн долларов

Фото: 123RF.com/imaginelena

Американец Джек Пирадин, который занимается поиском алмазов больше 12 лет, обнаружил в штате Арканзас камень весом 6,03 карата. Его стоимость может достигать 1 миллиона долларов, пишет New York Post.

Пирадин вместе с другом просеивал породу в кратере алмазов – государственном парке, где с 1972 года нашли более 37 тысяч камней. Момент находки мужчина транслировал в TikTok.

Алмаз стал крупнейшей находкой года в парке. По утверждению Пирадина, коллекционеры оценили его в 1 миллион долларов. Однако опытный оценщик Лаура Стэнли из Литл-Рока считает, что желтый алмаз такого качества может стоить около 250 тысяч долларов.

Мужчина планирует разделить прибыль от продажи камня с другом и открыть собственную шахту по добыче кристаллов.

Парк взимает 15 долларов за вход и позволяет посетителям наполнять 18-литровое ведро породой, оставляя себе все найденные камни. Крупнейший алмаз в истории США весом 40,23 карата, известный как "Дядя Сэм", был найден здесь в 1924 году.

Ранее стало известно, что в России прирост запасов алмазов по итогам первого полугодия 2026 года превысил 100 миллионов карат. Кроме того, значительно выросли запасы других полезных ископаемых, в том числе платиноидов, золота и серебра.

Данные результаты были получены не только за счет открытия новых месторождений, но и благодаря дополнительной геологической разведке и переоценке действующих.