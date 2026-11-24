Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России ведутся разработки CAR-T-клеточной терапии, направленной против солидных опухолей. Об этом РИА Новости рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Технология позволяет "обучать" клетки иммунной системы пациента находить и уничтожать раковую опухоль. У человека берут Т-лимфоциты, генетически изменяют их, наращивают число и потом возвращают обратно в организм.

На данный момент CAR-T-клеточную терапию применяют против лейкоза, лимфомы и некоторых других онкогематологических заболеваний. Несмотря на это, глава Минздрава назвал подобное лечение экспериментальным.

По его словам, сейчас отсутствуют общемировые данные, которые могли бы зафиксировать успех этой терапии. Однако Мурашко подчеркнул, что разработки, связанные с CAR-T-клеточной терапией, ведутся и в других странах. Поэтому необходимо смотреть на результаты как России, так и иностранных государств.

Ранее сообщалось, что более 250 жителей России прошли терапию онкологических заболеваний с помощью CAR-T-клеточных препаратов, изготовленных в стране. Терапия CAR-T-клетками вошла в программу государственных гарантий только в 2026 году.

55 пациентов получили такой продукт в ходе клинического исследования, которое шло в НМИЦ гематологии в 2024–2025 годах на средства государственного задания. Не более десяти человек прошли лечение за счет фондов. Остальным терапию предоставили по обязательному медицинскому страхованию.