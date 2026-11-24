Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Загруженность дорог в Москве вечером 24 ноября из-за снегопада может достигнуть 8 баллов, сообщили в столичном Дептрансе.

По прогнозу синоптиков, снег в столице будет идти весь день, а из-за осадков и плохой видимости время в пути на автомобиле может увеличиться. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок в часы пик и воспользоваться городским транспортом.

В департаменте призвали автомобилистов соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость, быть осторожными при перестроениях и включать поворотники, а также планировать маршрут заранее.

По данным ЦОДД, сейчас дорожная ситуация оценивается в 4 балла. Наиболее интенсивное движение сейчас наблюдается на Дмитровском, Ярославском и Ленинградском шоссе по направлению в центр, а также на внешней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе.

Высота снежного покрова в столичном регионе после снегопада 24–25 ноября составит 10–15 сантиметров. Это вдвое больше, чем бывает в конце осени, указывали специалисты. Обычно в эти даты высота снежного покрова составляет около 5–7 сантиметров. При этом в 2023 году сугробы достигали 21 сантиметра. Масса снега, который выпадет в Москве только за 24-е число, будет сопоставима с весом 400 Останкинских телебашен.

